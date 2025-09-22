Andorra la Vella
La prova pilot per fer de vianants la part alta de Meritxell comença diumenge
La circulació es tallarà cada diumenge fins al 23 de novembre de deu del matí a vuit del vespre
La prova pilot per fer de vianants el tram de l'avinguda Meritxell situat entre la Rotonda i la Creu Grossa començarà aquest diumenge a les deu del matí. Els talls de circulació es faran cada diumenge fins al 23 de novembre de deu del matí a vuit del vespre. Un cop el comú d'Andorra la Vella hagi analitzat totes les dades relacionades amb el projecte, decidirà si cal donar-hi continuïtat o no. En qualsevol cas, el cònsol major, Sergi González, ha apuntat que la decisió es prendrà en el primer trimestre de l'any vinent. El mandatari ha apuntat, a més, que cada dia de tall s'organitzaran activitats per dinamitzar el carrer.