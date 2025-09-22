Sessió de comú

La Massana reduirà la densitat de les zones residencials

El comú fixa que a partir d'ara ja no es podran encabir 10 cases en un terreny de 2.500 metres quadrats

Construcció a Anyós.

Construcció a Anyós.Fernando Galindo

Víctor González
Andorra la Vella

El comú de la Massana ha aprovat una modificació del pla d'urbanisme per reduir la densitat a les zones residencials. Si fins ara en una parcel·la de 2.500 metres quadrats podien construir-se fins a 10 cases adossades, un cop aquesta mesura entri en vigor només se n'hi podran edificar com a màxim sis, que a més hauran de ser separades. A la Massana hi ha uns cinc milions de metres quadrats de sòl urbanitzable en zona residencial.

