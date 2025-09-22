Sessió de comú
La Massana reduirà la densitat de les zones residencials
El comú fixa que a partir d'ara ja no es podran encabir 10 cases en un terreny de 2.500 metres quadrats
El comú de la Massana ha aprovat una modificació del pla d'urbanisme per reduir la densitat a les zones residencials. Si fins ara en una parcel·la de 2.500 metres quadrats podien construir-se fins a 10 cases adossades, un cop aquesta mesura entri en vigor només se n'hi podran edificar com a màxim sis, que a més hauran de ser separades. A la Massana hi ha uns cinc milions de metres quadrats de sòl urbanitzable en zona residencial.