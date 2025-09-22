ANDORRA LA VELLA
Les sufragistes andorranes, al Centre Cultural la Llacuna
El comú d’Andorra la Vella inaugurarà avui, a les 19 hores, l’exposició itinerant Dones clau per a la història d’Andorra: Les sufragistes andorranes al vestíbul del Centre Cultural La Llacuna. La iniciativa ret homenatge a les dones que van ser protagonistes i impulsores dels drets polítics i socials a Andorra, amb una atenció especial al paper de les sufragistes. La mostra vol posar en valor el seu llegat i reivindicar la seva aportació cabdal a la història recent del país. L’acte d’inauguració comptarà amb la presentació de la periodista i escriptora Roser Porta.