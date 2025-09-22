Ordino
Les nits obertes tanquen amb 500 espectadors
L'espectacle de dansa itinerant 'Pas a Pas', que es va ajornar a l'agost a causa de la pluja va cloure el cicle el passat dissabte
Les nits obertes d'Ordino van tancar l'estiu amb l'espectacle de dansa itinerant 'Pas a Pas', que es va ajornar a l'agost a causa de la pluja i que va cloure amb el cicle el passat dissabte. En total, segons informa el comú, 500 espectadors van assistir a les sis propostes programades que confirmen una "bona acollida d'una iniciativa que ja s'ha convertit en una cita cultural consolidada de l'estiu".
Entre les actuacions més seguides van destacar l'homenatge de jazz clàssic interpretat per Efrem Roca i Kic Barroc; l'espectacle inaugural 'De Falla a Lorca, passant per París'; i el duet Tuc de Neu.