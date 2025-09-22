ESCALDES-ENGORDANY
L’Andorra Taste Popular tanca amb un rècord de 56.000 consumicions
La xifra suposa un increment de més del 60% respecte a les 35.000 vendes registrades en l’edició de l’any passat
L’Andorra Taste Popular va finalitzar ahir al vespre amb un balanç de rècord que consolida definitivament el certamen gastronòmic després de quatre edicions. Al llarg de tres jornades s’han venut prop de 56.000 consumicions, una xifra que suposa un increment de més del 60% respecte a l’any passat, quan se’n van comptabilitzar unes 35.000. L’organització s’havia fixat aquest objectiu com a fita, però finalment s’ha aconseguit superar-lo amb escreix.
El director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, va qualificar ahir les dades d’“espectaculars” i va assegurar que “arribar a les 56.000 consumicions, tenint en compte que també hi ha hagut un dia de força pluja, és realment extraordinari i molt difícil de repetir en el futur”. De fet, davant la previsió de mal temps, s’ha garantit que tots els espais de degustació fossin coberts.
Budzaku també va posar èmfasi en la bona distribució de les diferents àrees i en la capacitat de l’esdeveniment per evitar aglomeracions. “Un dels objectius era que això no semblés el metro en hora punta i crec que ho hem assolit gràcies a una millor distribució de punts de restauració i de venda de tokens”, va assenyalar. La cita ha comptat amb 22 punts de degustació i sis taquilles, fet que ha permès repartir millor l’afluència i oferir una experiència que resulti més còmoda per als assistents.
“Cada any introduïm canvis per millorar, però sempre prioritzant el nivell de les propostes”
Pel que fa a les propostes gastronòmiques, els tastets més sol·licitats han estat, per ordre alfabètic, els dels restaurants Beç, Kao i Mood Sensorial. A aquests s’hi han afegit establiments de prestigi del país com Can Manel, Celler d’en Toni, Diamant Espai Gastronòmic, Miním’s o Odetti Bistro, entre molts altres.
Mantenir el forat
Tot i el fort creixement d’aquesta edició, Budzaku va descartar ampliar el nombre de punts de restauració en properes convocatòries o canviar el format. Segons va assenyalar, l’objectiu no és créixer en quantitat sinó mantenir l’excel·lència. “Cada any introduïm petits canvis per millorar, però sempre prioritzant el nivell de les propostes. Es proven els plats, es defineixen els ingredients i es garanteix que cada restaurant pugui oferir durant tot l’any una proposta consistent. Això forma part de l’aposta per assegurar la qualitat”, va dir.
D’altra banda, la dimensió del congrés professional, celebrat entre dimecres i divendres, també ha crescut de manera notable. En aquesta ocasió s’hi han inscrit més de 1.100 congressistes procedents de 22 països diferents, una xifra superior a la d’ara fa un any.
Budzaku va destacar no només el volum de participants, sinó també el nivell dels xefs i cuiners presents, entre els quals hi havia noms de referència mundial. La presència de Ferran Adrià ha estat un dels grans reclams d’aquesta edició i ha contribuït a situar Andorra en un “grup selecte” dins del panorama de la cuina internacional, segons el director d’Andorra Turisme.