SANT JULIÀ DE LÒRIA
Fort augment d’usuaris als camins de muntanya a l’estiu
L’itinerari més transitat ha estat el de sant de Serni de Nagol
Els camins de muntanya de Sant Julià de Lòria han registrat una elevada afluència de visitants durant els mesos de juny, juliol i agost de 2025, confirmant-se com a espais d’oci i contacte amb la natura per a turistes i residents.
El camí de sant Serni de Nagol ha estat el més transitat, amb un pic de 3.114 persones durant l’agost, el 59% del total de visitants d’aquest període, gairebé el doble que el mes anterior. El camí del Mas ha mantingut una afluència regular, amb 822 usuaris al juny, 999 al juliol i 920 a l’agost, mantenint-se com un dels itineraris més populars malgrat una lleugera caiguda a finals d’estiu.
Per la seva banda, el nou itinerari Macarulla, inaugurat aquest estiu com a proposta familiar i interpretativa, ha tingut una mitjana diària de 53 visitants entre setmana i de 79 els caps de setmana, indicant una bona acollida entre el públic.
Els itineraris propers al nucli urbà de Sant Julià de Lòria han sumat 858 usuaris a l’agost, amb un ús constant que reforça la seva funció de connexió entre camins. L’activitat principal ha estat el senderisme, especialment durant els caps de setmana, mentre que l’ús ciclista ha estat menor.
El balanç global d’afluència als camins de muntanya confirma una tendència positiva i la consolidació del model de turisme sostenible a la parròquia.