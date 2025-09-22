Escaldes-Engordany
Comença la 9a edició del 'Talentejant' d'arts escèniques
El certamen està adreçat a joves d'entre 12 a 30 anys que quedaran classificats en dues categories (dels 12 al 17 i dels 18 a 30 anys)
El departament de Joventut del comú d'Escaldes-Engordany dona el tret de sortida a la 9a edició del concurs Talentejant d'arts escèniques. La iniciativa vol donar l'oportunitat als joves del país de mostrar el seu talent sobre l'escenari. El certamen està adreçat a joves d'entre 12 a 30 anys que quedaran classificats en dues categories (dels 12 al 17 i dels 18 a 30 anys). Dins de cadascuna hi hauran dues subcategories, l'individual i la grupal i es valoraran les disciplines de dansa, cant, esquetx i performance, amb premis d'entre els 100 i 400 euros.
Els interessats ja es poden inscriure, fins al 15 d'octubre, a través del web del comú. La gala final tindrà lloc el 25 d'octubre, a la sala Prat del Roure i determinarà el guanyador de cada categoria.