Benestar
Escaldes acull la 13a edició del Saló de la Gent Gran l’1 i 2 d’octubre
La programació inclourà activitats relacionades amb la salut, l’esport I la cultura
La sala Prat del Roure d’Escaldes-Engordany acollirà els dies 1 i 2 d’octubre el 13è Saló de la Gent Gran, una trobada biennal que vol esdevenir un punt de referència per al col·lectiu sènior del país. L’esdeveniment ofereix un espai comú per donar a conèixer els serveis i recursos existents, alhora que reconeix la contribució decisiva de la gent gran al desenvolupament de la parròquia i del país.
La programació inclourà activitats relacionades amb la salut, l’esport, la cultura, les relacions socials, el lleure, l’associacionisme i les noves tecnologies. A més de l’àrea d’expositors, els assistents podran gaudir d’actuacions musicals, espectacles de dansa i masterclass de ball, entre altres propostes lúdiques i formatives.