SANT JULIÀ DE LÒRIA
El comú impulsa millores als espais infantils coincidint amb el nou curs
La corporació promou espais més segurs, educatius i identificables per als infants de la parròquia
El comú de Sant Julià de Lòria ha engegat diverses actuacions per millorar i embellir els espais destinats a infants coincidint amb l’inici del curs escolar. L’objectiu principal és garantir entorns més segurs, dinàmics i amb un marcat caràcter identitari, posant en valor la cultura i la història local.
Una de les accions destacades és la renovació de la senyalització als parcs infantils de Terra Bogada, Nagol i Aixirivall. S’hi han instal·lat nous panells informatius que detallen les condicions d’ús de les instal·lacions, amb l’objectiu de reforçar la seguretat i la claredat de les normes per als usuaris. Aquestes millores busquen fomentar un ús responsable dels espais de joc, a més d’oferir una experiència més agradable per a infants i famílies.
Els infants gaudiran de nous espais pensats per créixer en entorns cuidats.
Amb voluntat de reforçar el vincle entre l’entorn escolar i la identitat local, el comú també ha instal·lat dues grans lones decoratives a les parets de l’escola andorrana i de l’escola francesa. Les lones, més enllà del seu valor estètic, tenen un caràcter pedagògic i cultural. Inclouen il·lustracions amb personatges típics de la parròquia i referències visuals que permeten als més petits identificar-se amb el territori on viuen i estudien. Aquestes imatges busquen despertar la curiositat i l’orgull pel patrimoni local des d’edats primerenques.
L’embelliment i la seguretat dels parcs, prioritats del comú lauredià
Les obres que es duen a terme actualment a la plaça Calonge-Sant Antoni també s’emmarquen en aquesta línia de millora dels espais públics amb una atenció especial a les famílies. Segons el comú, un cop finalitzades, aquestes actuacions permetran disposar d’un espai més net, ordenat, segur i accessible per a tothom, amb una especial sensibilitat per a les necessitats dels infants.
Paral·lelament, el comú manté la mirada posada en altres espais clau per al lleure familiar. Entre els projectes imminents destaca l’adjudicació de les obres de renovació del parc infantil del Prat del Senzill, una actuació que es vol tenir a punt per a la primavera vinent. Aquesta reforma transformarà l’espai en una zona més verda, inclusiva i atractiva, amb jocs adaptats i nous elements que fomentin la interacció i el joc lliure.
Des de la corporació comunal es destaca que aquestes intervencions s’inscriuen en una estratègia global de revitalització dels espais públics, on es prioritza la qualitat de vida de les famílies i el foment d’un entorn educatiu i lúdic adaptat a les noves necessitats. L’objectiu final no és només millorar infraestructures, sinó també crear espais que afavoreixin la convivència, la identitat i el desenvolupament saludable dels infants en un entorn segur i proper.
Amb aquest conjunt d’iniciatives, el comú de Sant Julià de Lòria referma el seu compromís amb el benestar de la infància i la millora progressiva de les infraestructures públiques.