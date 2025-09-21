Cultura
Andorra la Vella inaugura una exposició sobre les sufragistes andorranes
La mostra inclou obres de nou creadores que homenatgen a les impulsores dels drets polítics i socials
El comú d’Andorra la Vella inaugurarà aquest dilluns a les 19 hores, al vestíbul del Centre Cultural La Llacuna, l’exposició itinerant 'Dones clau per a la història d’Andorra: Les sufragistes andorranes'. La iniciativa vol posar en valor el llegat de les dones que van ser protagonistes en la conquesta dels drets polítics i socials, amb una atenció especial al moviment sufragista al Principat.
La mostra, que es podrà visitar fins al 17 d’octubre, reuneix obres de diverses creadores andorranes: Montserrat Altimiras, Mònica Armengol, Joana Baygual, Mercè Ciaurriz, Naiara Escabias, Maite Luque, Neus Mola, Núria Morcilla i Gemma Piera. L’acte d’inauguració comptarà amb la intervenció de la periodista i escriptora Roser Porta, la historiadora Maite Luque i les artistes participants.