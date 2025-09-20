Infraestructures

Sant Julià renova espais infantils i escolars per oferir entorns més segurs

El comú impulsa actuacions a parcs, escoles i places amb l’objectiu de reforçar "la identitat laurediana"

Panell informatiu al parc infantil d'Aixirivall.

Redacció
Andorra la Vella

Coincidint amb l’inici del curs escolar, el comú de Sant Julià de Lòria ha posat en marxa diverses actuacions per embellir i millorar els espais on els infants de la parròquia desenvolupen el seu dia a dia. Les intervencions tenen com a objectiu oferir entorns més segurs, dinàmics i amb un toc d’identitat local.

Entre les novetats destaca la renovació de la senyalització als parcs infantils de Terra Bogada, a Nagol, i d’Aixirivall, amb nous panells informatius sobre les condicions d’ús. També s’han instal·lat dues grans lones decoratives a les parets de l’Escola Andorrana i de l’Escola Francesa, que incorporen il·lustracions i personatges típics de la parròquia per apropar elements culturals i històrics als infants.

En paral·lel, avancen les obres de la plaça Calonge-Sant Antoni, que esdevindrà un espai "més net, segur i accessible", i el comú està a punt d’adjudicar la renovació del parc infantil del Prat del Senzill, previst per a la primavera. 

