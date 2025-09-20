Infraestructures
Sant Julià renova espais infantils i escolars per oferir entorns més segurs
El comú impulsa actuacions a parcs, escoles i places amb l’objectiu de reforçar "la identitat laurediana"
Coincidint amb l’inici del curs escolar, el comú de Sant Julià de Lòria ha posat en marxa diverses actuacions per embellir i millorar els espais on els infants de la parròquia desenvolupen el seu dia a dia. Les intervencions tenen com a objectiu oferir entorns més segurs, dinàmics i amb un toc d’identitat local.
Entre les novetats destaca la renovació de la senyalització als parcs infantils de Terra Bogada, a Nagol, i d’Aixirivall, amb nous panells informatius sobre les condicions d’ús. També s’han instal·lat dues grans lones decoratives a les parets de l’Escola Andorrana i de l’Escola Francesa, que incorporen il·lustracions i personatges típics de la parròquia per apropar elements culturals i històrics als infants.
En paral·lel, avancen les obres de la plaça Calonge-Sant Antoni, que esdevindrà un espai "més net, segur i accessible", i el comú està a punt d’adjudicar la renovació del parc infantil del Prat del Senzill, previst per a la primavera.