Ordino
'Pas a pas' fusiona la dansa i l'arquitectura per explicar la transició cap a la vida adulta
Les Joves Companyies Artístiques d’Andorra han omplert els carrers d'Ordino
La peça itinerant 'Pas a pas', de les Joves Companyies Artístiques d’Andorra, ha omplert els carrers d'Ordino amb una actuació on la dansa, el teatre, l'arquitectura i l'espai urbà s'han fusionat en un sol element per explicar el pas de l'adolescència a la vida adulta. En un recorregut ampli per tot el barri antic, el públic ha anat seguint aquesta emotiva història amb la qual s'han pogut sentir identificats en ser un moment que tothom ha de passar en la vida i on les sis intèrprets han reflectit amb les cases, parets i elements del nucli urbà totes les emocions que es viu en aquest moment.
La proposta va néixer d'un procés col·laboratiu i formatiu iniciat en el marc del FESTAC 2024, tot i que per la pluja no es va poder fer en el cicle de Nits Obertes de l'estiu d'enguany.