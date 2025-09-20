Escaldes-Engordany
Ioga, tallers de ceràmica i formació en intel·ligència artificial a l'Empodera't
El projecte ofereix tallers de setembre a desembre per un cost simbòlic d'entre 3 i 5 euros
El departament d’Acció Social del comú d’Escaldes-Engordany ha posat en marxa la sisena edició de l’Empodera’t, un programa adreçat a dones que busca reforçar l’autonomia personal i comunitària a través de tallers, xerrades, formacions i masterclass. L’edició d’enguany, que s’estén fins al desembre, inclou set activitats que combinen benestar emocional, creativitat, formació tecnològica i salut personal.
Entre les propostes destaquen sessions de ioga a l’aire lliure (28 de setembre), risoteràpia (6 de novembre) i tai-txí, així com tallers de ceràmica (11 d’octubre) i Nadal (9 de desembre). En l’àmbit digital, s’ha programat una formació sobre intel·ligència artificial amb mòbils i tauletes (7 d’octubre), mentre que la salut es treballarà amb una xerrada sobre el sòl pelvià (20 de novembre).
Les inscripcions s’obriran els dies previs a cada activitat i, en alguns casos, comportaran un cost simbòlic d’entre 3 i 5 euros per cobrir el material.