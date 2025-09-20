SANT JULIÀ DE LÒRIA
Un home roman a cures intensives després de caure amb el vehicle
El caçador, que participava en la Setmana de l’isard, va sortir de la carretera dijous passat a la nit en una zona muntanyosa prop del refugi de Francolí
Un home va ser ingressat ahir a la unitat de cures intensives (UCI) de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell després de patir un accident amb el cotxe en una zona muntanyosa i de difícil accés propera al refugi de Francolí, a Sant Julià de Lòria. L’home, que participava en la Setmana de caça de l’isard, va ser localitzat amb politraumatismes però conscient i fora del vehicle, que havia quedat estimbat en un barranc. Segons van informar els bombers, va ser estabilitzat in situ i evacuat en helicòpter al centre hospitalari poc després de la mitjanit, on roman ingressat sota vigilància mèdica.
En el dispositiu de rescat van participar els bombers, la policia i cossos espanyols
L’avís de la desaparició va arribar dijous a les 22.23 hores a través de la policia, després que els fills alertessin que el pare havia sortit del refugi a les 19.30 hores, però no havia arribat a casa. El retard va activar les alarmes, ja que es tracta d’una persona gran amb hàbits molt marcats i sense historial de desconnexions voluntàries. A més, no responia al telèfon mòbil per falta de cobertura a la zona, fet que va dificultar encara més la localització.
L’home va ser trobat en un barranc conscient i fora del cotxe poc abans de la mitjanit de dijous
Davant la situació, es va posar en marxa un dispositiu de recerca amb la participació dels bombers, amb el suport dels bombers de la Generalitat, els mossos d’esquadra, la guàrdia civil i la policia andorrana. Els cossos espanyols van ser alertats pel fet que l’accident va tenir lloc en una àrea propera a la frontera amb Espanya, a prop d’Os de Civís. Tot i així, va ser el cos de bombers andorrà qui va liderar les tasques de recerca, ja que disposa de més mitjans per operar en aquest tipus d’entorns forestals i de muntanya.
De nacionalitat andorrana, formava part d’una colla de caçadors de Sant Julià
Finalment, van ser els mateixos familiars qui van localitzar el vehicle, que havia sortit de la pista forestal i caigut per un desnivell fins a topar amb un arbre, fet que en va frenar la caiguda. L’avís de la troballa es va fer a les 23.51 hores i immediatament es van activar les tasques de rescat amb el suport d’una unitat sanitària. Segons fonts dels bombers, l’home presentava lesions de diversa consideració que li impedien desplaçar-se pel seu propi peu, motiu pel qual va caldre immobilitzar-lo abans del trasllat.
L’home accidentat, de nacionalitat andorrana i membre d’una colla de caçadors de Sant Julià de Lòria, coneixia bé la zona, segons va apuntar el cap de guàrdia dels bombers. L’actuació es va dur a terme en territori andorrà, a uns cinquanta metres del límit amb Catalunya, i va comptar amb el suport de la policia andorrana i dels mossos d’esquadra, que van haver de travessar la frontera per arribar al lloc dels fets. Fonts del centre mèdic van informar que el pacient es trobava estable tot i la gravetat i que se li van fer proves per valorar l’abast de les lesions.