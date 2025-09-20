Canillo
El Forn celebra la primera Festa Major amb la inauguració de la capella restaurada de Cal Call
La jornada, impulsada pels veïns, combina actes religiosos, una botifarrada popular i activitats infantils
El poble del Forn ha viscut avui la seva primera Festa Major, una celebració nascuda a demanda dels veïns i que ha tingut com a acte central la inauguració de la recent restauració de la capella de Cal Call, del segle XVIII. La jornada ha arrencat amb una missa oficiada per mossèn Ramon a l’interior de la capella, cedida per la família propietària, que ha recuperat l’estructura original i ha destacat per la seva bellesa i dimensions acollidores. Tot seguit, els assistents han compartit una botifarrada popular.
A la tarda, la festa s’ha traslladat a la plaça del Forn amb una activitat infantil que ha combinat creativitat i sensibilització ambiental: els infants han pintat i personalitzat bosses de tela reutilitzables amb l’objectiu de conscienciar sobre la reducció de plàstics i la cura del medi ambient.
El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha subratllat la importància del dia recordant que "avui el Forn viu dos fets històrics: la seva primera Festa Major, a demanda dels veïns i veïnes, i la recuperació patrimonial de la capella de Cal Call", alhora que ha agraït la implicació de la família propietària en la preservació del patrimoni local.