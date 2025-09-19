Cursa
Obertes les inscripcions per a la CorreCanins d'Encamp
La cita esportiva se celebrarà el 3 i 4 d’octubre
Els aficionats a les curses de muntanya i els animals de companyia tenen una nova cita a Encamp amb la celebració de la CorreCanins 2025, que tindrà lloc els dies 3 i 4 d’octubre. L’esdeveniment, hereu del Trail Dog, manté l’esperit de fomentar l’activitat física i el vincle entre persones i gossos, i presenta enguany dues modalitats de participació: un recorregut curt de 3 quilòmetres pel nucli urbà, apte per a tots els públics, i una cursa de 10 quilòmetres fins a l’estany d’Engolasters, oberta a participants a partir de 12 anys.
Les inscripcions ja estan obertes i la prova, amb sortida i arribada a la plaça dels Arínsols, té un preu de 15 euros per a la cursa llarga i 6 euros per a la curta, dels quals 2 euros es destinaran a l’associació GosSOS Andorra. Els corredors rebran un lot de benvinguda amb productes especialitzats per a gossos, un buff exclusiu de la cursa, un bidó d’aigua i medalles finisher per a cada integrant de l’equip.
Els guanyadors rebran premis com abonaments esportius, entrades per al MoraBanc Andorra i l’FC Andorra, banyadors i trofeus especials per als menors de 17 i 12 anys, així com per al millor participant de més de 65 anys. L’organització també fa una crida a voluntaris per col·laborar durant l’esdeveniment.