ORDINO
Nou aparcament a la plana dels Camps
El projecte inclou un espai verd de 1.000 metres quadrats i costarà 2,2 milions d’euros
El comú d’Ordino va aprovar ahir la licitació de les obres per a la creació d’un aparcament exterior i un espai verd a la zona de la plana dels Camps, amb un suplement de crèdit de 790.000 euros per incrementar la partida pressupostària inicial, que era d’1.444.000 euros. El projecte s’ubicarà al costat dels col·legis de segona ensenyança de l’Escola andorrana i preveu habilitar unes 90 places d’aparcament i una zona enjardinada de 1.000 metres quadrats. L’obra està valorada en prop de 2,2 milions d’euros i havia quedat descartada en un primer moment, ja que la proposta inicial era crear un pàrquing vertical i ascendia a set milions d’euros. El plantejament actual, més reduït i funcional, pretén donar resposta a la manca d’aparcament i millorar la connexió d’aquesta àrea amb el centre del poble. El consell de comú també va aprovar la convocatòria d’un concurs públic internacional per a la licitació de les obres.
“Vam tornar a la idea inicial, que era fer un pàrquing horitzontal en aquella zona i, sobretot, volíem fer un pulmó verd”, va explicar la cònsol major, Maria del Mar Coma. “És una zona que connecta la Clota Verda amb el centre del poble i hi havia una manca d’aparcaments. Ara hi afegirem places que facilitaran l’accés”, va afirmar. Coma va remarcar que el projecte original preveia dues plantes subterrànies i una planta baixa amb més capacitat, però el cost elevat el va fer inviable. Segons la cònsol, l’objectiu ara és que “les empreses es presentin”, però va remarcar que “com a mínim, per a l’estiu que ve ja ho tindrem fet”.
Paral·lelament, el comú va aprovar per unanimitat un suplement de crèdit per impulsar la remodelació del nucli antic de la Cortinada. Els treballs es desenvoluparan en dues fases: la primera anirà des de la plaça del poble fins al Vilar, i la segona, des de la plaça fins al pont de la Cortinada. “S’ha de refer tot el terra, realitzar un embelliment de la zona i canviar la il·luminació”, va precisar Coma.
També es va adjudicar el concurs públic nacional per al projecte d’ampliació de les voravies de la Clota Verda. El preu inicial era de 754.280 euros, però finalment l’obra s’executarà per un import de 925.274,18, després de l’aprovació d’un suplement de crèdit de 170.995 euros. L’empresa adjudicatària serà Locubsa, que també assumirà la direcció dels treballs i l’obra estarà enllestida abans de final d’any.