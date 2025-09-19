Cultura
Les Joves Companyies Artístiques d’Andorra porten l’espectacle ‘Pas a pas’ als carrers d’Ordino
L’obra itinerant, ajornada per la pluja al mes d’agost, es representarà demà a les 18 hores
Demà a les 18 hores, els carrers d’Ordino es convertiran en escenari amb l’espectacle Pas a pas, una proposta de les Joves Companyies Artístiques d’Andorra que combina moviment, dansa i teatre físic. L’obra arrencarà des de la plaça Major i guiarà el públic per un recorregut pel barri antic, on l’arquitectura i l’espai urbà esdevenen part essencial de la representació.
La peça, adreçada a tots els públics, reflexiona sobre el trànsit de l’adolescència a la vida adulta i sorgeix d’un procés col·laboratiu i formatiu desenvolupat durant el FESTAC 2024. Inicialment programada per al 20 d’agost dins el cicle Nits Obertes, la funció es va haver d’ajornar per la pluja i es recupera ara amb el mateix esperit de proximitat i experimentació artística.