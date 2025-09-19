Balanç
Canillo tanca el cicle de reunions de veïnat amb un 71% de demandes resoltes
El comú ha posat l'accent en seguretat i millores urbanes
El comú de Canillo ha culminat aquest divendres, amb trobades a Soldeu i a Bordes d’Envalira, la setmana de reunions de veïnat celebrades a tots els nuclis de la parròquia. Les sessions, encapçalades pels cònsols Jordi Alcobé i Marc Casal, han servit per recollir inquietuds i presentar accions en matèria de seguretat viària, millora de la xarxa d’aigües, enllumenat, neteja i embelliment dels pobles. Segons el balanç del comú, un 70% de les demandes recollides en els darrers mesos ja han estat resoltes o executades, mentre que la resta es troben en estudi o en curs.
Entre les actuacions més destacades hi figuren la instal·lació de biondes, el reforç de la neteja de torrents, la renovació de l’enllumenat i la millora de la senyalització. A Soldeu es farà un seguiment de l’estacionament de caravanes i s’ha previst una campanya de sensibilització per a la recollida de voluminosos, mentre que a El Tarter i Incles continuen les obres d’embelliment i millora de voravies. També s’han anunciat asfaltatges i renovació de passos de vianants a l’Aldosa i Meritxell, actuacions de seguretat i manteniment a Ransol i Els Plans, i millores a Prats i al Forn, on la Festa Major tindrà lloc aquest 20 de setembre. A Bordes d’Envalira, s’ha previst renovar el paviment de les Bordes Peretol abans de final d’any i millorar la pressió de l’aigua en hores punta.
El cònsol major, Jordi Alcobé, ha agraït la participació dels veïns i ha subratllat que aquest procés "permet avançar cap a una gestió transparent, propera i compromesa amb les necessitats reals de la parròquia". En la mateixa línia, el cònsol menor, Marc Casal, ha remarcat que aquest model de trobades "és una eina imprescindible per garantir un desenvolupament ordenat i en sintonia amb les expectatives del veïnat".