Consell de comú
Nou aparcament a la plana dels Camps amb 90 places i zona verda
El pàrquing tindrà un cost total de 2 milions d’euros
El comú d’Ordino ha aprovat avui un suplement de crèdit, de 790.000 euros, per incrementar la partida destinada a la creació d’un aparcament exterior i una zona enjardinada a la plana dels Camps. El projecte està situat al costat dels col·legis de segona ensenyança de l’Escola Andorrana i preveu habilitar unes 90 places d’aparcament i un espai verd de 1.000 metres quadrats.
L’obra està estimada en uns dos milions d’euros i havia quedat desestimada inicialment, ja que el pressupost del projecte original ascendia a set milions. El nou plantejament, més reduït i funcional, permetrà donar resposta a la manca d’aparcament i millorar la connexió de la zona. El consell també ha aprovat la convocatòria d’un concurs públic internacional per licitar les obres.
En la mateixa sessió, s’ha aprovat un suplement de crèdit per impulsar les obres de remodelació del casc antic de la Cortinada. La intervenció s’executarà en dues fases: la primera, prevista per enguany, anirà des de la plaça fins al Vilar, mentre que la segona es farà l’any vinent i s’estendrà fins al pont de la Cortinada.
També s’ha adjudicat un concurs públic nacional per al projecte d’ampliació de les voravies de la Clota Verda. El preu estimatiu inicial era de 754.280 euros, però finalment l’obra s’executarà per un import de 901.486,29 euros, després de l’aprovació d’un suplement de crèdit de 170.995 euros. L’empresa adjudicatària és Lopucsa, que també assumirà la direcció dels treballs.