Cultura
L’AndArt 2025 arrenca a l’Hotel Pol amb propostes de poètica, crítica i consciència
La biennal internacional compta amb obres d'artistes andorranes com Naiara Escabias o Sam Bosque
L’AndArt 2025 arrenca avui a l’Hotel Pol de Sant Julià amb diverses iniciatives. Propostes poètiques, com la instal·lació de la fotògrafa andorrana, Naiara Escabias, que a través de fotografies Polaroid captura la bellesa i la fragilitat dels paisatges; propostes divertides, com l'exposició 'Truth is Death' de la fotògrafa britànica, Alison Jackson, que juga amb la realitat i la ficció mitjançant imatges on apareixen famosos en situacions íntimes i compromeses; propostes dures, com les del projecte sobre identitat de l’artista catalana, Anna Galí, nascut arran de la pèrdua del seu fill per sobredosi als divuit anys; o el projecte documental 'Los Irreprimibles' de l’artista mexicà, George Ramos, que construeix un relat colpidor a través del testimoni de diverses persones homosexuals rebutjades per les seves mares.
El festival també compta amb propostes per crear consciència, com les de l’artista andorrana, Sam Bosque, que amb una instal·lació impactant —feta amb quadres d’animals— vol fer reflexionar sobre les espècies en perill d’extinció; o projectes que aborden directament el genocidi de Gaza, com 'Pause the Violence', de l’artista libanopalestina, Yumna Alsawi, que convida el visitant a aturar-se i reflexionar sobre la violència a través d’una instal·lació poètica feta amb coixins i ganivets de vidre. Aquests són només alguns exemples del que el públic podrà descobrir a la sisena edició de l’AndArt 2025, la biennal internacional que ja està instal·lada a l’Hotel Pol de Sant Julià de Lòria i que s’inaugura avui a la tarda. "Al final, hem pogut tocar una mica de tot, des d’una aquarel·la fins a un videojoc. Jo penso que, en el fons, aquest és l’objectiu: que, a través de la creació artística, es puguin generar moltes d’aquestes preguntes", ha plantejat el comissari de la biennal, Pere Moles, qui ha recordat que el lema de l'AndArt 2025 és ‘pausa per continuar’. "Una mica el missatge és aquest: gaudir de l’espai, impregnar-nos de tot plegat, relaxar-nos i deixar-nos portar. Tant la proposta de l’hotel com la ruta panoràmica requereixen temps, per això la gent, si cal, pot venir diversos dies. Hi serem durant dos mesos, i tenim temps de venir tantes vegades com faci falta" ha afegit.
La primera visita guiada prèvia a la inauguració oficial d'aquesta tarda ha comptat amb la presència de Moles, qui ha recordat que la biennal està formada enguany per 78 artistes procedents de països com Espanya, França, Mèxic, Costa Rica o Argentina, entre d'altres, i de la consellera de Cultura del comú de Sant Julià de Lòria, Teresa Areny, qui ha donat la benvinguda a tots els artistes i ha destacat la importància de l'Hotel Pol com un espai que, per a molta gent, porta molts records. "És una molt bona oportunitat perquè la gent de Sant Julià de Lòria pugui tornar a trepitjar aquest edifici emblemàtic", ha apuntat.