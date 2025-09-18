Front comú dels comuns
La campanya de control de la processionària es durà a terme la setmana vinent
L’actuació s’ha programat coincidint amb el període de naixement de les erugues, quan són més sensibles al producte
Els set comuns del país duran a terme, entre el 22 i el 26 de setembre, el tractament preventiu contra la processionària del pi, un insecte que afecta els boscos i que també pot provocar molèsties i riscos per a persones i animals durant l’hivern i la primavera. Els comuns recorden que tractament és una actuació "preventiva i necessària" per garantir la salut dels boscos del país i reduir l'impacte social i ambiental de la processionària.
Els primers comuns seran els d'Encamp, Escaldes, Canillo i Ordino, entre dilluns i dimarts de la setmana vinent, seguits de la Massana i Andorra la Vella, entre dimecres i dijous i l'últim serà Sant Julià entre dijous i divendres. El calendari, però, pot variar en funció de les condicions meteorològiques.
L’actuació es realitzarà coincidint amb el naixement de les erugues, el moment en què són més sensibles al producte i, per tant, el tractament és més efectiu. En total, s’intervindrà en unes 930 hectàrees, que representen un 22% de l’hàbitat natural d’aquest insecte al Principat.
El tractament es farà amb helicòpter, aplicant el producte biològic Bacillus thuringiensis, autoritzat per la Unió Europea. Es tracta d’un mètode compatible amb l’activitat humana i la natura, que no suposa cap risc per a persones, animals, l’apicultura ni la recol·lecció de bolets i fruits silvestres.