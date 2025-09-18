Andorra la Vella
Astrié pressiona el comú a finançar els pisos de Terra Vella
El cònsol major, Sergi González, confia que el procediment negociat permetrà adjudicar el projecte
El conseller de la minoria, David Àstrié, ha insistit a la majoria comunal a finançar els pisos de Terra Vella amb diners públics, després que l'adjudicació hagi quedat deserta en dues ocasions. "La urgència és ara. Optar per aquesta fórmula el que fa és demostrar encara més la posada en construcció d'aquests habitatges a preu assequible que ha reclamat la ciutadania", ha insistit el conseller.
La majoria, però, confia que el procediment negociat amb què està treballant actualment permetrà adjudicar el projecte. "Jo crec que ens ajudarà a negociar cara a cara amb els interessats", ha afirmat el cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi Gonzàlez, qui ha assegurat tenir el suport de l'Empresa Familiar Andorrana (EFA) per tirar endavant amb el procediment d'adjudicació publicoprivada.