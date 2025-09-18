CANILLO
Alcobé vol un centre pacificat amb més zones verdes i un Palau renovat
La reunió de poble mostra el compromís per ampliar serveis bàsics i reforçar l’atractiu turístic i econòmic
El comú de Canillo va celebrar ahir a la nit una reunió de poble a l’auditori del Palau de Gel per donar a conèixer els principals projectes de millora urbanística i d’equipaments. L’acte va servir per presentar amb detall el pla d’embelliment del centre del poble i la reforma integral del Palau de Gel, dos eixos que marcaran la transformació de la parròquia en els pròxims anys. La trobada va ser dirigida pel cònsol major, Jordi Alcobé, acompanyat de representants comunals, i va generar un ampli interès entre els assistents.
En l’obertura, Alcobé va subratllar que el projecte d’embelliment urbà té com a objectiu “pacificar el trànsit i guanyar espai per a les persones”. Segons va remarcar, “aquests projectes responen al compromís que vam adquirir amb la ciutadania: transformar Canillo en un poble més amable, amb espais pensats per als veïns i equipaments adaptats a les necessitats actuals”.
“El Palau de Gel renovat serà un espai esportiu i social més obert, funcional i integrador”
El pla afecta una superfície de 9.120 metres quadrats i disposa d’un pressupost de sis milions d’euros, amb aportacions de FEDA i Andorra Telecom. El calendari preveu quatre fases entre l’octubre del 2025 i el juny del 2027, evitant la temporada alta turística. Les actuacions inclouen l’ampliació de voreres, la creació de zones verdes amb espècies autòctones, la reorganització dels espais públics amb nous paviments, la renovació de l’enllumenat i el mobiliari, i intervencions a les places Montaup, Bondància, del Palau de Gel i de l’oficina de Turisme. També s’han previst millores pel que fa a les xarxes de serveis i la reforma de la rotonda d’accés a Prats per millorar la fluïdesa del trànsit.
“L’objectiu és donar protagonisme als vianants, millorant seguretat i convivència”
El segon gran projecte és la renovació del Palau de Gel, amb l’objectiu de convertir-lo en un centre esportiu i social de referència. El concurs d’idees ja està en marxa i planteja l’ampliació de la recepció, vestuaris i zona de piscina fins als 310 metres quadrats, amb una nova platja i solàrium exterior. A més, es crearà una zona wellness amb capacitat per a més de 200 persones entre piscina i gimnàs. La primera planta comptarà amb un gimnàs mirador de 530 metres quadrats i una nova àrea de 310, amb vistes a la piscina i la pista de gel. La terrassa arribarà als 860 metres quadrats, amb un restaurant i una plaça en alçada integrada a l’entorn natural. “El Palau de Gel és un equipament emblemàtic que forma part de la identitat de Canillo”, va dir Alcobé, convençut que la modernització “reforçarà l’atractiu turístic i econòmic del poble”. L’auditori es va omplir amb prop d’un centenar de veïns que van seguir les explicacions i van formular preguntes sobre els projectes. El comú va agrair la participació i es va comprometre a mantenir informada la ciutadania.