Incivisme
Sant Julià denuncia un propietari per no recollir les deposicions del gos
El comú ha difós un vídeo on es veu una infracció de la normativa de tinença responsable d’animals
El comú de Sant Julià de Lòria ha fet públic aquest dimecres un vídeo on es veu una infracció de la normativa de tinença responsable d’animals. En les imatges es pot veure un propietari que no recull els excrements del gos en un espai públic de la parròquia. Els fets han estat enregistrats en vídeo i difosos a través de les xarxes socials del comú.
La corporació ha informat que s’ha pres una mostra d’ADN per identificar l’infractor i ha recordat que aquest tipus de conductes poden comportar sancions de fins a 300 euros.
Amb aquest missatge, el comú apel·la al civisme i demana la col·laboració ciutadana per mantenir nets els espais compartits, destacant que “els espais públics són un bé comú” i que cal preservar-los per garantir la convivència i el benestar col·lectiu.