Esdeveniments
L'Encamp Nit torna amb novetats per fomentar l'oci, la cultura i l'esport saludable
L'esdeveniment es farà el dissabte 27 de setembre de 20 a 02 hores
Partits de futbol bombolla, un làser tag, records amb 'flipbook', tallers de caricatures i una cambra cuirassada són les principals novetats amb les quals retorna l'Encamp Nit, la festa biennal de la joventut a Encamp que enguany es farà dissabte 27 de setembre, de 20 a 02 hores. "L'objectiu més important és tenir aquesta proposta d'oci alternatiu per als joves, no només de la parròquia, sinó de tot el país", ha confirmat el conseller de Cultura, Infància i Joventut d'Encamp, Joan Sans, afegint que és un esdeveniment "d'oci molt saludable i participatiu, perquè fomenta l'esperit de la participació juvenil, així com de fer caliu al voltant de les disciplines esportives, culturals i lúdiques". Altrament, s'ha mencionat que el pressupost destinat és d'uns 25.000 euros, una xifra similar a les d'altres edicions.
En total, seran unes sis hores d'entreteniment destinat als joves de dotze a disset anys amb diferents tallers, tornejos esportius i activitats, així com exhibicions de dansa i masterclass. "Tindrem quatre exhibicions d'escoles de dansa del país, farem un pòdcast on entrevistarem a autoritats com Sans o els cònsols d'Encamp i on es parlarà de temes d'actualitat que interessen als joves, tindrem una zona multimèdia amb els jocs NBA 2k25, l'FC25 o el Beat Saber, talles creatius amb caricatures o per fer manualitats on els assistents podran expressar-se i dibuixar i masterclass on, després, els participants demostraran tot el que han après", ha explicat el monitor del departament de Joventut d'Encamp, Edgar Rodríguez. Unes activitats que fomentaran la creativitat i impulsaran la participació en cultura i esports, ja que van en col·laboració amb diferents clubs i federacions esportives, així com escoles de dansa i entitats culturals.
"A partir de dijous passarem per les escoles per fer les inscripcions presencials i també es podran fer a través del formulari de Google Forms que estarà a les xarxes socials del comú", ha incidit Rodríguez, assenyalant que tots els participants rebran una samarreta commemorativa. Així doncs, des de la corporació comunal també es posarà a disposició una sèrie d'autobusos d'Encamp cap al Pas de la Casa perquè els joves de la localitat puguin retornar a casa sense cap inconvenient. "Sabem que durant la nit no hi haurà un servei cap al Pas de la Casa, per aquest motiu posarem un autobús gratuït com les anteriors edicions", ha recordat Sans, mencionant que la sortida serà a les 2.15 hores.