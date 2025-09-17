La Massana
Inscripcions obertes pel projecte per ajudar els familiars de malalts de càncer
Les sessions aniran a càrrec de la coach de vida i empresa, Susana Sánchez
El programa de Recursos Oncològics posarà en marxa la setmana vinent una nova edició de la Balma la Massana, un projecte adreçat als familiars de persones amb càncer. La iniciativa, estrenada aquesta primavera amb molt bona acollida, ofereix un espai segur per compartir experiències i adquirir eines que ajudin a afrontar millor el procés de la malaltia d’un ésser estimat.
Les sessions aniran a càrrec de la coach de vida i empresa Susana Sánchez, que proporcionarà recursos per millorar la gestió emocional i afavorir una comunicació més positiva amb el malalt. El programa consta de quatre trobades previstes per als dies 23 de setembre, 16 d’octubre, 11 de novembre i 16 de desembre.
El programa de Recursos Oncològics inclou també altres activitats de suport com l’aquagim, el reiki, tallers de dansa i moviment, un grup de suport, un banc de perruques i diverses propostes destinades a millorar la qualitat de vida dels pacients i familiars.