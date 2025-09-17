ANDORRA LA VELLA / ESCALDES-ENGORDANY
El Govern justifica la supressió de la línia circular pel cost i la ineficiència
El manteniment era de 450.000 euros anuals, amb una despesa per usuari de 0,91 euros, molt per sobre dels 0,07 de la resta de trajectes
El Govern justifica la supressió de la línia LC, coneguda com la línia circular, en una resposta escrita adreçada a la consellera general del grup parlamentari de Concòrdia Maria Àngels Aché. El document, publicat ahir al Butlletí del Consell General, recull els motius que han provocat l’eliminació del servei, entre els quals destaca el seu elevat cost en relació amb l’ús real. Segons el Govern, el manteniment de la LC tenia un cost anual de prop de 450.000 euros, amb un cost per usuari i quilòmetre de 0,91 euros, molt per sobre dels 0,07 euros que representa la mitjana de la resta de línies regulars. Aquest desequilibri, afegeix l’executiu, feia de la LC la línia menys eficient del sistema, tant en termes econòmics com operatius.
El Govern assenyala que tot i registrar una mitjana de 300 viatges diaris entre gener i juny del 2025, només 180 dels desplaçaments responien a la funcionalitat pròpia de la línia. Si es compten usuaris únics i no freqüències, la mitjana diària era de 183 persones, de les quals només 110 en feien un ús funcional real. A més, el 40% dels trajectes es podrien fer amb altres línies nacionals, amb una caminada addicional de com a màxim dos minuts. La dada, extreta de l’estudi encarregat a l’empresa Sinob Mobilitat SL, especialitzada en transports, és una de les que sustenten la reestructuració.
L’anàlisi també mostra que la LC absorbia només un 2% de la demanda global de les línies nacionals i que una bona part dels seus trajectes eren molt curts, assumibles a peu o coberts per altres recorreguts. En aquest sentit, es constata un encavalcament amb altres línies a la zona central d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, que generava una distorsió en l’ús previst dels serveis. El Govern afirma que molts usuaris feien servir la LC per comoditat i no per necessitat de recorregut específic.
Quant al perfil dels viatgers, el 74% disposaven de targeta de resident, el 17% eren persones grans amb targeta magna i un percentatge menor corresponia a joves, persones amb discapacitat i abonaments no subvencionats. En termes d’edat, el 71% tenien menys de 60 anys, mentre que només un 2% superava els 80.
El document remarca que, amb la nova configuració de línies, la cobertura i freqüència de pas han millorat. Com a exemple, destaca el trajecte entre Consell d’Europa i Engolasters/Obac, que concentrava el 39% dels viatges de la LC. Ara aquest recorregut compta amb fins a vuit serveis per hora i una nova parada més cèntrica a Na Maria Pla. Així mateix, el Govern recorda que el comú d’Escaldes-Engordany opera tres línies comunals i manté el servei de bus a demanda per a persones amb mobilitat reduïda.
Un altre element que el Govern posa en valor és la creació d’una nova línia interparroquial compartida entre els comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, que va ser adjudicada mitjançant concurs urgent a l’agost i que actualment es troba en fase de prova pilot per un període de sis mesos. Aquesta nova línia absorbirà les funcions de la LC des d’una perspectiva més local i pròxima, però amb millor cobertura i eficiència.
Pel que fa a l’impacte sobre col·lectius vulnerables, el Govern assegura que l’estudi que sustenta la supressió va tenir en compte criteris d’accessibilitat i equitat. Es garanteix que els usuaris poden mantenir l’accés al servei mitjançant altres línies nacionals, combinacions amb serveis comunals o amb el bus a demanda. També es reconeix que l’orografia i la urbanització del país dificulten les connexions i l’accessibilitat en alguns punts, motiu pel qual es preveuen millores a llarg termini, com ara la reformulació de parades, la col·laboració amb els comuns o la implantació d’un futur sistema segregat de transport, com podria ser un tramvia.
Finalment, el Govern exposa que des de la implantació de la nova xarxa es fa un seguiment diari del servei i que ja s’han introduït ajustaments en resposta a suggeriments concrets. Cita, per exemple, la modificació del recorregut de la línia L3 per adaptar-se a un usuari amb mobilitat reduïda a Soldeu, o l’activació de la parada 733-La Grau per a la línia L2, per donar servei a la gent gran del Pessebre. Amb aquestes accions, l’executiu defensa que la mobilitat queda garantida i que es manté l’objectiu de millorar un sistema de transport públic més eficient, sostenible i ajustat a les necessitats reals.