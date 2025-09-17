Reunió de poble
Canillo presenta els projectes d’embelliment del centre i la reforma del Palau de Gel
Un centenar de veïns omplen l’auditori per conèixer els detalls dels projectes de millora urbanística i de renovació d’equipaments del poble
El comú de Canillo ha celebrat aquest vespre una reunió de poble a l’auditori del Palau de Gel per presentar els principals projectes de millora urbanística i d’equipaments del poble. L’auditori s'ha omplert amb aproximadament un centenar de veïns i veïnes, que han seguit amb gran interès les explicacions sobre el projecte d’embelliment del centre del poble i la transformació del Palau de Gel.
Segons el cònsol major, Jordi Alcobé, “el projecte d’embelliment del centre de Canillo té com a objectiu pacificar el trànsit i guanyar espai per a les persones”, i destacat que “aquests projectes responen al compromís que vam adquirir amb la ciutadania: transformar Canillo en un poble més amable, amb espais pensats per a les persones i equipaments adaptats a les necessitats actuals. Avui podeu visualitzar i preguntar sobre el projecte que entre tots estem construint”.
El projecte d’embelliment inclou l’ampliació de voreres, la creació de zones verdes amb espècies autòctones, la reorganització de l’espai públic amb nous paviments, enllumenat i mobiliari més sostenible, i actuacions a les places més emblemàtiques del centre. També contempla millores en les infraestructures de serveis i la reforma de la rotonda d’accés a Prats. Amb un pressupost total de gairebé 6 milions d’euros, les obres es faran entre octubre de 2025 i juny de 2027.
Pel que fa a la reforma del Palau de Gel, el projecte té com a objectiu convertir-lo en un centre esportiu i social de referència nacional i internacional. Inclou una ampliació de la zona de piscina, un nou gimnàs mirador, una zona wellness i una terrassa amb espai de restauració. Alcobé ha remarcat que “parlem d’un equipament emblemàtic que forma part de la identitat de Canillo. La seva modernització no només suposarà un gran pas endavant en la qualitat de les instal·lacions esportives i de lleure, sinó que també serà una oportunitat per reforçar l’atractiu turístic i econòmic del nostre poble. El nou Palau de Gel serà més funcional, més obert i més integrador, pensat tant per als veïns com per a tots els visitants”.
Durant la trobada, els assistents han pogut veure imatges dels projectes i preguntar directament als representants comunals. El comú s'ha compromès a mantenir informada la ciutadania sobre l’evolució de les actuacions a través de canals de comunicació i trobades periòdiques.