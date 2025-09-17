Convocatòria
Andorra la Vella destina 462.000 euros a projectes esportius
Les entitats interessades poden presentar les sol·licituds fins al 8 d’octubre
El comú d’Andorra la Vella obrirà demà la convocatòria de subvencions per a projectes esportius corresponents a la temporada 2025-2026, amb una dotació global de 462.000 euros.
L’objectiu és donar suport a clubs, entitats i associacions sense ànim de lucre que fomentin la pràctica esportiva i els valors vinculats a l’activitat física, reforçant l’esport de base, la competició i la cohesió social a través de l’esport.
El pressupost es distribuirà en dues anualitats: 234.444 euros a càrrec del pressupost comunal de 2025 i 227.556 euros del de 2026. Les entitats interessades poden presentar les sol·licituds fins al 8 d’octubre, sempre que estiguin legalment constituïdes al Principat, inscrites al registre comunal i desenvolupin activitats a la parròquia.
el comú ha organitzat una sessió informativa avui, a les 20.30 hores, al Centre de Congressos, on es presentaran les bases i es resoldran dubtes. Les sol·licituds es podran tramitar tant de manera presencial al servei de Tràmits del comú com telemàtica a través de la seu electrònica.
22.946 euros sense adjudicar de la convocatòria anterior
La convocatòria 2024-2025 va comptar amb una partida de 461.721,50 euros, dels quals es van atorgar ajuts per un total de 438.775 euros. Van quedar sense adjudicar 22.946,50 euros, principalment perquè algunes entitats no van esgotar l’import sol·licitat o no complien els requisits establerts.