Reciclatge
El mercat d'intercanvi de moda d'Andorra la Vella se celebrarà el 26 i 27 de setembre
La segona edició d'El Tronc vol incidir més en la conscienciació
Els dies 26 i 27 de setembre arriba a Andorra la Vella la segona edició d'El Troc, el mercat d'intercanvi de moda i complements que vol incidir en aquesta nova cita molt més en la conscienciació. Per aquest motiu alguna de les novetats que s'han introduït van en aquesta línia: s'habilitarà un espai perquè aquelles peces que no es puguin intercanviar puguin ser reciclades i es faran tallers en què es podrà donar "una segona vida" a la roba.
La cònsol menor d'Andorra la Vella, Olalla Losada, i la cap de projectes d'Andtropia, Mercè Miguel, han explicat que després de la bona acollida que va tenir la primera edició en què van prendre part uns 150 persones i es van intercanviar unes 700 peces, s'espera que en aquesta segona cita hi hagi més participació perquè "edició a edició serà més conegut" i s'anirà consolidant, segons ha exposat Losada. Al seu torn Miguel ha recordat que cites d'aquest estil compten amb "un públic fidel" que d'alguna manera ja espera que arribin les dates de celebració. Després de valorar "l'èxit" de l'edició que va tenir lloc al gener i avaluar allò a què calia "donar una segona vida o una segona oportunitat", s'han introduït algunes novetats. La primera és que hi haurà un espai en què totes aquelles peces que no puguin ser bescanviables es podran dipositar perquè puguin ser reciclades. A més, també hi haurà tallers durant tot el dissabte 27 al vestíbul del centre de congressos. "Es faran tallers on amb aquella roba que tenim farem objectes que tindran una segona vida, veuràs que amb un teixit que no utilitzes faràs una peça nova", ha exposat la cònsol menor, que ha emfasitzat el vessant de conscienciació del mercat. Un altre canvi respecte de l'any passat serà que les peces per intercanviar no només es podran portar el divendres a la tarda sinó que dissabte al matí, de 10 a 14 hores, també se'n recolliran i d'aquesta manera hi haurà roba nova a la tarda i es donarà "vida al mercat". També s'oferirà, com l'any passat, servei de cafeteria i un espai per a infants, que aquesta vegada estarà dinamitzat pels joves que han fet la formació de premonitor.
Les ponents consideren que les dates escollides per celebrar la cita és un bon moment, ja que comença la tardor i molta gent pot estar fent un canvi d'armari. S'anima a dur roba de tardor i hivern; en general, segons recorda Miguel, han de ser peces que estiguin en bon estat i netes i per cadascuna d'elles es rebran unes monedes, uns trocs, que permetrà fer el canvi per altra roba. Cada persona podrà dur un màxim de cinc peces i es podrà aportar aquesta roba tant divendres a la tarda, de 17 a 20 hores al centre de congressos, com dissabte al matí. Segons la cap de projectes d'Andtropia en la primera edició aquesta aportació de roba va "funcionar molt bé" perquè la gent havia entès "molt bé" les normes per als intercanvis. De fet, es publicaran les graelles en què la gent podrà veure els criteris que s'apliquen per a l'atorgament de trocs.