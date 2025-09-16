CANILLO
El comú tanca el segon trimestre amb un superàvit de 3,9 milions
La corporació considera que les dades confirmen la solidesa financera de l’ens i que permetran encarar la resta de l’any amb capacitat d’inversió
El comú de Canillo ha tancat el segon trimestre del 2025 amb un superàvit pressupostari de 3,9 milions d’euros, segons l’execució aprovada en el marc del consell de comú sabut celebrat ahir. Segons el comú, les dades corresponents al 30 de juny confirmen la solidesa financera de la corporació i permeten encarar la segona meitat de l’any amb capacitat d’inversió i sense tensions de tresoreria.
La xifra total d’ingressos liquidats s’ha situat en 10,7 milions, amb un comportament destacat dels capítols relacionats amb tributs, taxes i transferències. Segons el comú, el ritme de recaptació actual garanteix l’assoliment dels objectius fixats per a l’exercici. Pel que fa a la despesa liquidada, s’ha mantingut dins els marges previstos, amb 6,7 milions destinats principalment a serveis essencials, manteniment d’infraestructures i la preparació de projectes estratègics que s’impulsaran en el segon semestre.
10,7 milions d’euros és el total d’ingressos liquidats
La tresoreria neta també presenta una dada positiva de 8,7 milions i el comú manté una ràtio d’endeutament del 0%, sense cap obligació financera pendent. Aquesta situació, considerada “sostenible i saludable”, permet planificar noves actuacions sense comprometre l’estabilitat econòmica de les finances comunals ni recórrer a mecanismes externs de finançament. També reforça la capacitat del comú per assumir imprevistos i afrontar projectes de llarg abast amb garanties, alhora que genera confiança entre la ciutadania i els agents econòmics del territori.
6,7 milions d’euros és la despesa liquidada
El cònsol major, Jordi Alcobé, atribueix aquests resultats a “una política de contenció de la despesa i una gestió acurada dels recursos”, tot destacant l’aposta per la modernització dels serveis, el suport al desenvolupament local i la voluntat de mantenir una administració eficient i adaptada a les necessitats de la ciutadania.
En la mateixa sessió, també es va aprovar la nova ordinació sobre rètols indicadors, comercials i publicitaris, amb l’objectiu d’unificar criteris estètics i normatius a la parròquia. La normativa prohibeix totalment els rètols lluminosos, incloent-hi pantalles led, neons o projeccions, amb l’excepció de farmàcies i centres de salut.