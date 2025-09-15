La Massana
La Pitavola se celebrarà el 4 i 5 d'octubre
El mercat de muntanya tindrà 31 parades i més d’una trentena d’activitats
La Pitavola del Comapedrosa celebrarà la cinquena edició el cap de setmana del 4 i 5 d’octubre a Arinsal, consolidada com el mercat de muntanya dels Pirineus i amb una clara aposta per la sostenibilitat, la recuperació dels oficis antics i la posada en valor del patrimoni natural. La cita coincideix, com cada tardor, amb l’aniversari del Parc Natural del Comapedrosa.
El cònsol menor de la Massana, Roger Fité, ha destacat que enguany s’hi incorporarà més bestiar dels ramaders de la parròquia, pensat especialment per al públic familiar. El programa inclou més d’una trentena d’activitats i 31 parades d’artesans, 17 d’andorrans i la resta provinents de l’Ariège i de l’Alt Pirineu, amb l’objectiu de reforçar la marca del Parc Natural de les Tres Nacions.
Entre les novetats hi ha la sortida guiada pel camí de les Carboneres amb una carbonera interpretativa, la temàtica dedicada a la micologia amb una exposició permanent i una nova escultura del tritó pirinenc dins el recorregut artístic de la fira. També destaca l’experiència Leica, amb la participació del fotògraf francès Frédéric Larrey, que oferirà una masterclass i presentarà l’exposició Harmonia amb la pantera de neu.
La Pitavola mantindrà activitats per a tots els públics, com tallers, sortides de natura, rutes gastronòmiques, música en directe i observacions astronòmiques, aprofitant el segell Starlight de la Massana.
Jornades centrades en el paper de l'aigua
Les Jornades per l’Excel·lència organitzen, per quart any consecutiu, una sessió prèvia en el marc de la Pitavola. La cita serà dijous 18 de setembre, a les 19 hores, al teatre de les Fontetes, amb una taula rodona centrada en el paper de l’aigua i els reptes per garantir-ne la qualitat i disponibilitat en el futur.
La trobada abordarà qüestions com l’impacte del canvi climàtic sobre els recursos hídrics, l’energia hidroelèctrica, l’ús sostenible de l’aigua, els efectes socioeconòmics als territoris de muntanya i la governança i participació ciutadana.