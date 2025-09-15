ANDORRA LA VELLA
‘Grow up singing’ del FestXic! acull més de 400 persones
La primera edició del FestXic! ha comptat amb una gran afluència de públic tot i les condicions meteorològiques adverses, segons va destacar el comú. El festival va mantenir les activitats programades i el públic va respondre omplint els escenaris. El concert Grow Up Singing, inspirat en el projecte de la Dàmaris Gelabert, va reunir més de 400 persones a l’Auditori del Centre de Congressos, una de les activitats més destacades del cap de setmana.
El concert va ser una de les activitats estrella
El festival també va tenir un espai destinat a la cultura popular amb el concert de l’Orquestrina Trama, que va comptar amb la col·laboració de la Gresca Gegantera i l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella. Les propostes al carrer Callaueta van rebre una gran acollida i van completar l’oferta d’activitats del cap de setmana.