Els pastorets de Sant Julià es tornaran a celebrar davant de l'antiga casa comuna
Les obres del centre cultural es preveu que estiguin finalitzades durant el primer trimestre del 2026
El retard en les obres del centre cultural i de congressos lauredià i la bona acollida del format a l'aire lliure de l'any passat han forçat a els pastorets de Sant Julià a tornar-se a celebrar davant de l'antiga casa comuna. Un format que farà que les codirectores del format Nuria Montes i Txell Díaz s'hagin de tornar a reinventar, però enguany amb les idees molt més clares. "Consolidarem el format de l'any passat. A títol personal, vaig tornar a redescobrir els pastorets amb un espectacle que va ser més encasellat en la cultura i tradició andorrana, tot i que la història original no ho sigui" ha confirmat Montes. En aquest sentit, la consellera de Cultura del comú de Sant Julià, Teresa Areny, ha lamentat no poder celebrar-ho en el centre cultural, com ella havia demanat "com a regal de reis" l'any anterior. "No ha pogut ser perquè les obres no estan finalitzades. En principi, com ha avançat el cònsol major, es preveu que estiguin finalitzades durant el primer trimestre del 2026, però només podrem tenir dates concretes més endavant" ha confirmat. Així doncs, aquest cap de setmana es produirà el càsting per decidir l'elenc d'aquesta edició.
El pròxim divendres 19, de 18 a 21 hores, i dissabte 20, de 17 a 20 hores, tots els interessats podran acudir al càsting per representar Els Pastorets 2025. "Podrà assistir-hi des de gent pròpia de la dansa, del teatre, que hi hagi participat o no... Volem que sigui un procés obert a tothom" ha destacat Montes. Un procés de selecció que enguany es farà a la mateixa casa comuna, en concret a la sala Sergi Mas perquè "els actors s'habituïn a l'espai", ha incidit Areny. Amb funcions programades pel 26 i 28 de desembre i el 4 i 6 de gener (continuant amb la doble funció a les 18 hores i 20 hores), la icònica i tradicional representació laurediana comptarà de nou amb un format al carrer. "L'any passat això era un espai molt nou per tots. Era un espai que ens havíem d'adaptar nosaltres com a directors, d'explorar totes les capacitats que tenia, però també que els mateixos actors, que el mateix poble es fes seu a aquest espai" ha recalcat Díaz. Si bé la voluntat és que l'obra de teatre nadalenca torni a l'auditori Rocafort, de moment s'ha decidit per apostar pel format que va triomfar l'any passat on s'incorporaran novetats i millores per treure-li el màxim partit a l'espai i la història. A més, tornarà a haver-hi entrades a tres euros per als assistents que vulguin estar asseguts, mentre que les entrades dempeus seran gratuïtes. "Moltes coses es van quedar en el quinter i enguany les reprendrem" ha confirmat Montes.
Areny, en relació a la millora de l'Auditori, ha pogut revelar que ja s'està treballant a fer instal·lacions tècniques com ara la millora de les llums (que passaran a ser LED contraincendis), la climatització, les passarel·les, els revestiments i la platea, així com els accessos als indrets. "Des que vam començar a treballar en les obres, el comú sempre ha intentat que la despesa fos l'adequada i ajustar-se a la nova llei de protecció contraincendis" ha recordat la consellera de Cultura. Així mateix, ha mencionat que la voluntat és "ser curosos amb la despesa", ja que hi ha altres projectes sobre la taula com la nova plaça de Calonge que també s'han de continuar treballant. "La façana es preveu que estigui enllestida a finals del mes de desembre" ha assenyalat.
En les representacions hi tornaran a haver-hi elements propis de la cultura andorrana, com ara algun contrabandista, conseller general o la Dama Blanca i el Llop de la Senyoreta. Uns personatges que fan que la història es consideri com a més pròpia per la societat i que es consolidi encara més. Pel que fa als vestuaris, de nou hi haurà la presència d'Anna Mangot, que l'any passat va fer "un treball magnífic" amb la recreació de noves vestimentes per adaptar-se als nous pastorets.