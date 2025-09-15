Consell de comú
Canillo prohibeix els rètols lluminosos en els establiments comercials
El comú de Canillo ha aprovat una nova ordenació que regula de manera detallada la col·locació i instal·lació de rètols indicadors, comercials i publicitaris a tota la parròquia. L’objectiu principal és unificar els criteris estètics i preservar el paisatge urbà i turístic, davant el creixement d’establiments comercials i professionals dels darrers anys.
La norma prohibeix totalment els rètols lluminosos, incloent-hi pantalles LED, neons o projeccions, amb l’excepció de farmàcies i centres de salut. A més, tots els rètols hauran d’estar en català, tret dels noms comercials registrats. També s’estableixen limitacions segons la zona urbanística on es troba l’establiment. Les zones de casc antic i espais protegits tenen requisits més estrictes. Cada negoci podrà instal·lar un màxim de tres rètols comercials, i caldrà disposar de llicència comunal, assegurança i pagar la taxa corresponent.
En matèria de publicitat, només s’autoritzen rètols en situacions concretes com ara obres, promocions immobiliàries, vinils als aparadors (fins al 30%), menús de restaurants o esdeveniments puntuals. En cap cas es permeten cartells al carrer ni repartiment directe de publicitat.
La nova normativa estableix un règim sancionador amb multes de fins a 15.000 euros i preveu que els rètols que no s’adaptin hauran de ser retirats en un termini màxim de dos mesos.
Superàvit de gairebé 4 milions d'euros el segon trimestre
El comú de Canillo va tancar el segon trimestre amb un superàvit de 3.959.258 euros i una xifra positiva de la tresoreria neta de 8.774.746 euros, i una ràtio d'endeutament del 0%. Els ingressos liquidats van ser de 10.758.911 euros, mentre que les despeses liquidades es van situar en els 6.799.653 euros. Segons el cònsol major, Jordi Alcobé, "aquests resultats són fruit d’una política de contenció de despesa i d’una administració acurada dels recursos públics, alhora que reflecteixen l’aposta per destinar més recursos a la modernització de serveis i a la promoció del desenvolupament local".
Segona edició del Lúdic Canillo
La bona acceptació de la temporada passada ha impulsat el comú a aprovar una segona edició del Lúdic Canillo. Algunes de les novetats seran l'ampliació de l'edat dels infants que serà de 3 a 16 anys, adults en grups de 8 d'iniciació o l'habilitació de la primera setmana de vacances escolars de Pasqua.