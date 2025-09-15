Trobades
Canillo comença les reunions de veïnat per tractar millores en la seguretat i de la xarxa viària
El cònsol major, Jordi Alcobé, i el menor, Marc Casal, s'han reunit amb els veïns del Forn, Prats i Meritxell
Les millores en la seguretat viària, la xarxa d’il·luminació pública, l’embelliment dels pobles i les tasques de neteja i manteniment han estat els principals temes tractats aquest dilluns durant les reunions de veïnat celebrades als nuclis del Forn, Prats i Meritxell. Les trobades han servit per repassar les actuacions municipals portades a terme en aquestes zones i per recollir les inquietuds dels veïns.
A les sessions hi han assistit el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, i el cònsol menor, Marc Casal, en el que han estat les primeres trobades amb la ciutadania que es duran a terme al llarg de la setmana.
A El Forn, el comú ha destacat accions com la neteja de reixes, la reparació de camins, la millora de secles, la gestió per retirar vehicles abandonats i l’organització de la Festa Major.
A Prats, s’ha informat de la reparació del camí vell, la substitució dels fanals antics, el manteniment del safareig, la retirada de llums LED de l’església, accions de control de velocitat i altres intervencions com el tall d’ortigues i el control de coloms.
A Meritxell, les actuacions han inclòs millores en la seguretat viària, nova il·luminació, el rejuntat del paviment de la plaça, la retirada d’elements en mal estat al parc, la millora de la senyalització del Toll Bullidor i treballs per habilitar un camí cap a Racons. També s’han anunciat futures accions com la instal·lació d’una rampa antilliscant i un estudi per a l’ús de la cripta amb projeccions multimèdia.
El cònsol major ha agraït la participació dels veïns i ha remarcat que aquestes trobades reforcen el compromís del comú amb l’escolta activa i la gestió propera, amb l’objectiu de garantir un desenvolupament ordenat i en sintonia amb les necessitats dels pobles.