ESCALDES-ENGORDANY
El campus d’estiu Ràmio rep un 46% més de participants
L’increment va obligar a ampliar les places previstes inicialment
El comú d’Escaldes-Engordany fa un balanç molt positiu de la temporada de primavera i estiu a Ràmio. El cicle es va clausurar ahir amb la celebració de la festa Reviu Ràmio, que ha tornat a despertar un gran interès per a la població. Una de les activitats més destacades d’aquest primer semestre ha estat el Campus Ràmio, que ha registrat un creixement significatiu del 46% en nombre de participants respecte de l’any passat. Enguany hi han pres part 63 infants i joves, 20 més que a l’edició anterior, quan s’hi van inscriure 43 participants. L’augment consolida l’activitat com una proposta d’estiu de referència a la parròquia, segons va remarcar la corporació. El campus Ràmio va superar les expectatives de places, fet que va hbligat a obrir nous grups per poder donar cobertura a totes les demandes i garantir la participació de tothom qui ho desitjava.
Les altres activitats també han tingut una molt bona acollida per públics diversos. El taller de supervivència en família, que va reunir 13 famílies; la jornada i taller d’iniciació a l’sketching amb 30 participants; el taller de tints naturals, amb 5 assistents; el taller de socorrisme de muntanya, amb 11 persones; o el primer retromercat del Madriu, amb 19 paradistes, han generat un interès notable i han servit per apropar encara més la ciutadania a l’entorn natural i al ric patrimoni cultural i històric de Ràmio.