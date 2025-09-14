ANDORRA LA VELLA
Èxit de la 1a edició del FestXic! amb molt bona afluència de públic a totes les activitats
Malgrat les precipitacions el festival ha omplert la parròquia de famílies i wl concert ‘Grow Up Singing’ va congregar més de 400 persones
La primera edició del FestXic! ha estat tot un èxit i ha comptat amb una molt bona afluència de públic a totes les activitats programades al llarg del cap de setmana, tal com ha valorat el comú en un comunicat. Malgrat les precipitacions, el festival ha omplert els espais de la parròquia amb infants i famílies, confirmant la necessitat d’una iniciativa d’aquestes característiques al país.
Un dels moments més destacats va ser el concert ‘Grow Up Singing’, inspirat en el projecte de Dàmaris Gelabert, que va reunir més de 400 persones a l’Auditori del Centre de Congressos. També va tenir una gran acollida el concert de l’Orquestrina Trama, que va comptar amb la col·laboració de la Gresca Gegantera i l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella. L’activitat va animar la jornada de dissabte al matí a la plaça del Poble.
Les propostes celebrades al carrer Callaueta van completar l’oferta del festival, mentre que la plaça de la Rotonda va ser un altre dels escenaris principals. Durant la jornada de dissabte s’hi van repartir fins a 1.500 bosses regal i, a la nit, el públic va gaudir de les noves coreografies del passeig de les Fonts, amb peces tan populars com Jan petit quan balla i Let it go, de Frozen.
El punt final del FestXic! el va posar l’actuació ‘El cuc quàntic’ de Reggae per Xics, que va omplir la plaça del Poble i va cloure dues jornades plenes d’activitats amb un ambient festiu i participatiu.