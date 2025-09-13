ENCAMP
Visita teatralitzada per visitar el conjunt històric de les Bons
Encamp presenta les visites teatralitzades per descobrir els murals de la Mosquera, una experiència que combina art urbà, història i teatre i que enguany incorpora, com a novetat, el conjunt històric de les Bons.
Els assistents podran gaudir d’un tomb pels racons d’aquest indret emblemàtic, amb sortida des de la font de les Bons, i que anirà a càrrec de l’escola de teatre Entreacte, qui donarà vida als personatges durant el recorregut. La visita tindrà lloc avui, amb dues sessions cada dia: la primera a les 11.30 h i la segona a les 12.30 h. El preu de la inscripció és d’1 euro per persona.