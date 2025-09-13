REPORTATGE
La festa dels més petits
El FesTxic obre les portes amb activitats destinades a fer que els més menuts de casa gaudeixin en família de les múltiples propostes que ha preparat el comú durant el cap de setmana.
Llums, càmeres… FesTxic! El Festival Familiar d’Andorra va arrencar aquest divendres a la tarda amb els primers actes d’un cap de setmana ple de cultura i diversió per a tota la família. Durant tres dies, la capital del Principat es vestirà de gala per acollir espectacles, tallers i activitats pensades per a nens i nenes, convertint els carrers i espais públics en un gran escenari d’oci i aprenentatge.
El tret de sortida va tenir lloc a les cinc de la tarda al carrer Callaueta, on es van oferir una variada oferta d’activitats destinades especialment a infants d’entre 3 i 10 anys. Tot i que el mal temps va castigar els assistents en alguns moments, la pluja no va impedir que les activitats es desenvolupessin amb normalitat. De cara a avui, el Comú ja contempla la possibilitat de traslladar algunes activitats per evitar la pluja, tot mantenint la confiança que el bon temps permeti gaudir de totes elles a l’aire lliure.
La pluja no va aturar les activitats programades pel comú
Durant aquesta primera jornada, els més petits van poder participar en tallers de manualitats, gaudir de jocs tradicionals de fusta i assistir a dos espectacles que van aixecar simbòlicament el teló del FesTxic. Des del primer moment, els nens i nenes es van mostrar captivats per la diversitat d’activitats, que combinaven creativitat, aprenentatge i, sobretot, diversió.
Els assistents també van poder descobrir el procés de fabricació dels caramels artesans, tastar-ne alguns i seguir una representació teatral que va captivar l’atenció dels més petits. A més, el concert infantil Grow Up Singing, celebrat a l’auditori del Centre de Congressos, va permetre als nens i nenes cantar i ballar al ritme de les cançons, creant moments de complicitat entre famílies i artistes.
La cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, va declarar que el festival “vol donar resposta a una necessitat que tenim. Fins ara, les activitats per a infants i famílies s’havien organitzat de manera puntual, però dedicar tot un cap de setmana a ells és una novetat. Creiem que val la pena apostar per aquest tipus de festivals i projectes, que fomenten la cultura i la participació familiar”.
Les activitats continuaran aquest dissabte amb un programa molt complet. Estan previstos tallers de circ, animacions i danses populars a càrrec de l’Orquestrina Trama, amb la col·laboració de la Gresca Gegantera d’Andorra la Vella i l’esbart dansaire. També hi haurà recitals de contes i altres espectacles pensats per mantenir l’atenció i la diversió dels més petits al llarg de tot el dia.
Amb aquesta primera edició, el FesTxic es vol consolidar com una cita imprescindible per a les famílies, combinant cultura, aprenentatge i diversió a la capital. Tant els infants com els seus acompanyants tenen l’oportunitat de viure experiències creatives i ludicoeducatives que, sens dubte, quedaran en la memòria de tots els participants.