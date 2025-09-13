LA MASSANA
Arinsal acull la segona jornada del Rockòdrom Music Festival
Arinsal acull la segona jornada del Rockòdrom Music Festival. Un festival que destaca per oferir una experiència intensa de música rock i metal en un entorn de muntanya espectacular.
L’esdeveniment que va iniciar ahir rep la participació d’un total de vint-i-una bandes, els concerts de les quals estan repartits en dos escenaris. Avui és el torn dels grups Black & White Digital, Crim, Parados, Elèctrix i Persefone, entre d’altres. A més, també s’habilita un espai de hip-hop a tots dos escenaris al llarg de la tarda per acullir el rapòdrom.
El festival, que celebra la seva segona edició enguany, és una oportunitat única per gaudir de música en directe en un entorn natural impressionant, combinant cultura, natura i energia musical. Les entrades són gratuïtes.