REPORTATGE
Identitat al barri amb ‘CALMA’
Prada Ramon celebra la inauguració del mural creat pels membres del col·lectiu internacional Boa Mistura a l’encreuament entre els carrers la Sardana i Bonaventura Riberaygua.
A l’encreuament dels carrers Bonaventura Riberaygua i Sardana, al barri de Prada Ramon, s’alça el mural CALMA. L’obra d’art inaugurada de manera festiva ahir a la tarda dona veu a un seguit de pintures geomètriques que simbolitzen el desig de transformar l’espai públic en un lloc de convivència i identitat comuna. L’imponent mural va ser creat pels membres del col·lectiu internacional Boa Mistura després de deu propostes escollides per mitjà de la participació dels residents. Els veïns de Prada Ramon juntament amb els cònsols d’Andorra la Vella, Olalla Losada i Sergi González, van protagonitzar aquest acte. “És cert que fa un mes que la gent ja l’ha pogut veure i gaudir, però avui tocava fer aquesta inauguració adreçada a la gent del barri i, evidentment, a tota la gent d’Andorra la Vella que vulgui participar d’aquest ambient festiu amb el mural de fons”, va comentar la mandatària comunal, mentre recordava que en el procés participatiu hi van votar fins a un total de 550 persones. “Cada barri té un batec, cada barri té una velocitat, té una vida. I Prada Ramon es mereix aquesta vida i aquest impuls”, va destacar González.
La visió dels artistes
El membre de Boa Mistura Pablo Purón, per la seva banda, també present a la inauguració, va aprofitar l’ocasió per comentar que el mural reflecteix aquest esperit de calma a través dels colors, les formes i una frase destacada d’un urbanista: “La ciutat és un bosc adormit”, que simbolitza com la natura continua present fins i tot en l’espai urbà. “Nosaltres, al final, pintem en els llocs, però no en formem part, no? Però les obres sí que passen a formar part del lloc, i per això ens sembla important que el concepte neixi de qui realment viu en aquest espai”, va assenyalar l’artista, qui també va detallar que, mitjançant una sèrie de preguntes i converses amb la gent del barri, van poder recollir una mena de “bola d’inspiració” a partir de la qual van començar a desenvolupar la proposta artística.
De fet, aquest projecte, que es va escollir d’un total de deu propostes i que ha estat coordinat conjuntament pels departaments de Promoció Turística i Comercial i de Participació Ciutadana, s’emmarca en una estratègia global per fer de la cultura una eina de cohesió, identitat i dinamització urbana. A més, forma part del projecte Art de carrer, que es va iniciar el 2024 per potenciar espais públics de Prada Ramon amb intervencions artístiques inspirades en la natura i l’entorn de muntanya i del qual el mural CALMA n’és el tretzè projecte. “Ara estem amb els pressupostos del 2025 i, per tant, serà el moment de plantejar-nos quins artistes o quin tipus d’obra volem que doni vida a Art de carrer. Encara no ho hem treballat, però sí que hi ha la voluntat de continuar afegint art en aquesta zona de la Callaueta”, va destacar Losada.
Els assistents van gaudir de berenar i un concert d'Els Senyora
Els assistents van poder gaudir d’un berenar i d’un concert ofert pel grup Els Senyora.