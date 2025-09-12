Festival
Els més menuts d'Andorra la Vella ja es diverteixen amb el FesTxic
Durant tres dies la capital del Principat es vestirà de gala per acollir diferents espectacles culturals i molta diversió
Llums, càmeres, FesTxic. El Festival Familiar d'Andorra ha arrencat aquest divendres a la tarda amb els primers actes del cap de setmana. Durant tres dies la capital del Principat es vestirà de gala per acollir diferents espectacles culturals i molta diversió. El tret de sortida ha començat a les 17 h en el carrer Callaueta amb una varietat de propostes pels nens i nenes de 3 fins a 10 anys. Un taller de manualitats, jocs de fusta i dos espectacles han servit per aixecar el taló de la primera edició del FesTxic. Els nens i nenes ja s'han començat a divertir amb la varietat de propostes que hi ha hagut.
Els assistents han pogut jugar amb tradicionals jocs de fusta, veure i tastar com es produeixen caramels artesans, així com observar una representació teatral. A més, han pogut gaudir i ballar gràcies el concert infantil Grow up singing, que ha tingut lloc a l'auditori del Centre de Congressos.
"Volem donar resposta a una necessitat que tenim, que és que fins ara s'han fet activitats per a infants i per a famílies de manera puntual, però tot un cap de setmana pensat per a ells és la primera vegada i creiem que val la pena apostar per aquest tipus de festivals i projectes", ha declarat la cònsol menor d'Andorra la Vella, Olalla Losada.
Les activitats continuaran aquest dissabte. Un taller de circ, animacions, danses populars a càrrec de l'Orquestrina Trama i acompanyats per la Gresca Gegantera d'Andorra la Vella i l'esbart dansaire o un recital de contes són alguns dels actes programats per a demà.