Andorra la Vella
Prada Ramon estrena el mural 'CALMA', que es converteix en un símbol més d’identitat del barri
L'obra creada pels membres del col·lectiu internacional Boa Mistura ja es troba finalitzada a l’encreuament entre el carrer de la Sardana i el carrer Bonaventura Riberaygua
Pintures geomètriques que simbolitzen el desig de transformar l’espai públic en un lloc de convivència i identitat comuna. Els veïns de Prada Ramon juntament amb els cònsols d'Andorra la Vella, Olalla Losada i Sergi González, han protagonitzat aquest dijous la inauguració oficial del mural 'CALMA'. Una obra creada pels membres del col·lectiu internacional Boa Mistura que ja es troba finalitzada a l’encreuament entre el carrer de la Sardana i el carrer Bonaventura Riberaygua. "És cert que fa un mes que la gent ja l’ha pogut veure i gaudir, però avui tocava fer aquesta inauguració adreçada a la gent del barri i, evidentment, a tota la gent d’Andorra la Vella que vulgui participar d’aquest ambient festiu amb el mural de fons", ha comentat la mandatària comunal.
De fet, aquest projecte, que es va escollir d'un total de deu propostes i que ha estat coordinat conjuntament pels departaments de Promoció Turística i Comercial i de Participació Ciutadana, s'emmarca en una estratègia global per fer de la cultura una eina de cohesió, identitat i dinamització urbana. A més, forma part del projecte Art de carrer, que es va iniciar el 2024 per potenciar espais públics de Prada Ramon amb intervencions artístiques inspirades en la natura i l’entorn de muntanya. "Ara estem amb els pressupostos del 2025 i, per tant, serà el moment de plantejar-nos quins artistes o quin tipus d’obra volem que doni vida a Art de carrer. Encara no ho hem treballat, però sí que hi ha la voluntat de continuar afegint art en aquesta zona de la Callaueta", ha destacat Losada.
A continuació de l’acte d’inauguració, els assistents han pogut gaudir d’un berenar i d’un concert ofert pel grup Els Senyora.