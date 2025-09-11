ANDORRA LA VELLA
El mural CALMA modifica el paisatge urbà de Prada Ramon
L’obra s’inaugura aquesta tarda amb música en directe i un berenar
Conxita Marsol va revitalitzar la zona de Prada Ramon en convertir el carrer Callaueta per a vianants quan era cònsol. El nou comú no n’ha volgut quedar al marge i s’ha inventat una intervenció més estètica que funcional per transformar un espai quotidià en un punt de trobada i identitat compartida. El col·lectiu internacional Boa Mistura ha completat el mural CALMA, una intervenció escollida en un procés participatiu, que avui s’inaugura a les set de la tarda. Un acte que es planteja com una festa oberta a tothom amb música en directe a càrrec del grup Els Senyora, un berenar popular i altres sorpreses, amb la presència de la corporació comunal i dels mateixos artistes, que explicaran el procés creatiu i el significat de la peça. L’obra juga amb formes geomètriques i colors vius, i s’ha concebut per reflectir la natura i l’entorn de muntanya que caracteritzen la parròquia.
El mural forma part del projecte Art de carrer, impulsat el 2024 amb l’objectiu d’omplir Prada Ramon de propostes artístiques contemporànies. La iniciativa, coordinada pels departaments de Promoció Turística i Comercial i de Participació Ciutadana, vol utilitzar l’art urbà com a eina de cohesió social, revitalització urbana i participació ciutadana. Amb aquest projecte es busca també acostar la creació artística a tots els públics i donar continuïtat a una estratègia cultural que aposta per la proximitat i per la integració de l’art en el dia a dia. Els organitzadors destaquen que la implicació dels veïns en el procés de selecció ha estat clau per dotar el mural d’un valor afegit i convertir-lo en un element que la comunitat senti com a propi.