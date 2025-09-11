SUCCESSOS
Un motorista s’accidenta a Encamp sense cap altre vehicle implicat
Un motorista de 62 anys va resultar ferit ahir a la tarda en un accident que s’ha produït a la parròquia d’Encamp. Els serveis d’emergència es van mobilitzar al voltant de les 16.15 hores i una ambulància del SUM va atendre la víctima del sinistre. Segons fonts policials, només s’hi va veure implicada la motocicleta del país, per la qual cosa l’home hauria caigut sol. En el moment de tancar l’edició, es desconeixia l’estat de salut de l’accidentat.