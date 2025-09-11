EMPRESES
L’EFA busca reforçar la col·laboració amb els comuns per millorar la competitivitat
L’Empresa Familiar Andorrana (EFA) ha engegat des d’avui dijous una ronda d’esmorzars de treball amb els cònsols i equips comunals de les set parròquies. La iniciativa té com a objectiu establir un espai de diàleg directe entre el món empresarial familiar i les institucions comunals per abordar temes d’interès econòmic i social.
Les primeres trobades tenen lloc amb els comuns d’Andorra la Vella, avui, i Escaldes-Engordany, demà. La resta de reunions es desplegaran al llarg del setembre i l’octubre amb la participació de les altres cinc parròquies. Aquestes trobades s’inscriuen dins l’activitat habitual de l’entitat, que treballa per recollir el parer dels responsables polítics locals sobre diversos dossiers estratègics. Segons l’EFA, permeten identificar àrees prioritàries per enfortir la competitivitat empresarial.