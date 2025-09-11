MOBILITAT SEGURA
Controls policials per garantir la seguretat del transport escolar
Els agents revisaran sistemes de retenció, la ITV, els pneumàtics, l’ús del cinturó, i el temps màxim amb el motor encès
La Policia ha posat en marxa una nova campanya de vigilància als voltants dels centres educatius coincidint amb l’inici del curs escolar per tal de garantir que el transport dels infants es faci amb totes les condicions de seguretat. L’objectiu principal és conscienciar les famílies i conductors sobre la importància de complir el Codi de la circulació i prevenir conductes de risc que puguin posar en perill els menors.
La campanya combina accions punitives amb sensibilització
La campanya, que s’allargarà de l’11 al 25 de setembre, inclourà controls específics a tots els centres escolar, tant a l’entrada com a la sortida dels alumnes. La iniciativa forma part del pla d’actuació anual del cos per reduir l’accidentalitat i s’adreça tant a vehicles particulars com a autobusos de transport escolar i públic.
Segons el comunicat, els agents de policia comprovaran que els menors de deu anys i amb una estatura inferior a 1,50 metres viatgin als seients del darrere dels turismes, i que ho facin amb sistemes de retenció infantil homologats i adaptats al seu pes i alçada. Aquesta mesura, de caràcter obligatori, només admet excepcions en casos molt concrets: quan el vehicle no disposa de seients al darrere, quan aquests estan ja ocupats per altres infants o quan no es poden instal·lar els sistemes a la part posterior per raons tècniques. També es permet col·locar els sistemes de retenció al seient del davant si han estat especialment dissenyats per a aquesta posició i el coixí de seguretat ha estat desconnectat.
Els menors d’1,50 metres hauran d’anar als seients del darrere
A banda del correcte ús dels sistemes infantils, la Policia controlarà altres aspectes relacionats amb la seguretat viària, com ara que els vehicles no deixin el motor encès durant més de dos minuts, una pràctica comuna durant les aturades breus a la porta dels col·legis i que pot tenir conseqüències mediambientals i de seguretat.
Revisions
Els agents també comprovaran que els vehicles hagin superat la Inspecció Tècnica obligatòria (ITV) i que portin el distintiu corresponent en lloc visible. A més, es verificarà que els pneumàtics estiguin en bon estat, que no se sobrepassi el nombre màxim de passatgers autoritzat per la fitxa tècnica del vehicle i que tots els ocupants duguin el cinturó de seguretat cordat correctament.
La Policia recorda que el compliment d’aquestes normes no és només una obligació legal, sinó una responsabilitat col·lectiva per protegir la vida dels infants. Les infraccions poden comportar sancions econòmiques, però sobretot poden derivar en situacions de risc greu que es poden evitar amb una conducció responsable i una correcta planificació del transport escolar.
Des del cos es remarca que la seguretat viària és una tasca compartida entre les autoritats, les escoles i les famílies, i que la campanya té també un component pedagògic per fomentar hàbits segurs i conscients des de la infància. Els controls seran visibles, però també aleatoris, i inclouran accions d’informació i sensibilització als conductors.