Andorra la Vella
La capital dona el tret de sortida al FestXic!
El certamen, amb més de 30 activitats culturals i lúdiques, se celebra aquest divendres i dissabte a diferents punts de la parròquia
Andorra la Vella acollirà aquest cap de setmana el FestXic!, el primer festival familiar d’Andorra, amb un programa que inclou més de 30 propostes repartides en cinc escenaris diferents. La iniciativa, impulsada pel comú, ofereix espectacles, tallers i activitats pensades especialment per al públic infantil i familiar.
Durant els dos dies, els assistents podran gaudir d’una oferta variada que inclou contacontes, espectacles de petit format, iniciació al circ, jocs gegants, teatre i activitats inclusives. Entre els plats forts destaca l’espectacle musical Grow Up Singing, basat en el projecte de la reconeguda Dàmaris Gelabert, el concert El cuc quàntic de Reggae per Xics, l’experiència teatral interactiva Microshakespeare o el taller de circ La carpa invisible del Sr. Trifelli, de la companyia Passabarret.
Un dels moments més esperats serà l’estrena del muntatge infantil Aqua et Lumina, creat en exclusiva per Fluidra, que es podrà veure divendres i dissabte a les 20.30 h al passeig de la font de la plaça de la Rotonda. L’espectacle inclourà coreografies i músiques conegudes com Jan petit quan balla i Frozen.
El FestXic! neix amb la voluntat de consolidar-se com una cita anual de referència per a les famílies andorranes i visitants que cerquin activitats culturals i lúdiques adaptades als infants.